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Куйвашев об экологии Тагила: «Ежегодно тратится свыше миллиарда, проблемы еще есть»

22 декабря 2020, 10:04
Фото: скриншот с прямой трансляции пресс-конференции
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в Нижнем Тагиле еще сохранились проблемы с экологией несмотря на ежегодные расходы свыше миллиарда рублей.

По его словам, с тагильскими компаниями-загрязнителями власти уже заключили соглашения, среди них ЕВРАЗ НТМК, Уралхимпласт и «Уралвагонзавод». На экологические проблемы региона уже семь лет ежегодно тратят суммы свыше миллиарда рублей.

Безусловно, проблемы еще остались. Город Нижний Тагил — это крупный промышленный центр страны, сказал глава региона.

С учетом проектов модернизации производства также приняты программы экологического оздоровления по каждому предприятию, рассказал политик.

С каждым предприятием заключено соглашение, которое очень четко соблюдается. Благодаря этим программам, в том числе, удалось снизить выбросы. Они действительно снижаются. Предприятия будут стараться продолжать работу по приведению выбросов практически к нулевым значениям,заявил Куйвашев.

Напомним, редакция TagilCity.ru ежедневно ведет замеры состояния воздуха в Нижнем Тагиле. За последние 32 дня газоанализатор "Геолан-1П" фиксировал превышения ПДК вредных веществ более в течение 20 дней. Причем некоторые значения были превышены в рекордное количество раз - в 76, 95 и даже 150 раз от предельно допустимой концентрации.

Превышения ПДК в пять из семи дней: экологические итоги недели в Нижнем Тагиле
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#Уралвагонзавод#ЕВРАЗ НТМК#Нацпроект «Экология»#Выбросы#Евгений Куйвашев#Нижний Тагил#Экология#Эксклюзив#Здоровье
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