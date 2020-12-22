Куйвашев об экологии Тагила: «Ежегодно тратится свыше миллиарда, проблемы еще есть»

Напомним, редакция TagilCity.ru ежедневно ведет замеры состояния воздуха в Нижнем Тагиле. За последние 32 дня газоанализатор "Геолан-1П" фиксировал превышения ПДК вредных веществ более в течение 20 дней. Причем некоторые значения были превышены в рекордное количество раз - в 76, 95 и даже 150 раз от предельно допустимой концентрации.