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На УВЗ прокомментировали смерть рабочего под прессом

22 декабря 2020, 04:37
Фото: Яндекс.Карты
На «Уралвагонзаводе» прокомментировали смерть рабочего под прессом.

В пресс-службе сообщили, что в кузнечном цехе № 1 Уралвагонзавода произошел несчастный случай со смертельным исходом. Сейчас на предприятии работает комиссия, она выясняет все обстоятельства произошедшего.

До получения официального заключения, руководство предприятия не может и не имеет право давать подробные комментарии.

Случившееся — это большая трагедия для всего коллектива. Администрация и профсоюзный комитет Уралвагонзавода выражают соболезнования родным и близким погибшего,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе.

Также там отметили, что на предприятии осуществляется постоянный контроль соблюдения требований техники безопасности на рабочих местах.

Напомним, трагедия произошла 14 декабря. 47-летний Михаил Михайлов залез в пресс-штамп, чтобы починить его. Перед этим мужчина отключил механизм. Сейчас Следственный комитет проводит проверку. Предварительно, оборудование сработало из-за старости, насмерть придавив мужчину.

В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» рабочий погиб под прессом
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