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Слесарю из Нижнего Тагила грозит колония из-за интимной переписки со школьницей

22 декабря 2020, 17:06
Фото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в отношении 29-летнего местного жителя завели уголовное дело из-за интимной переписки с 15-летней школьницей.

Мужчина работает в должности слесаря на одном из крупнейших уральских заводов. В конце мая этого года он начал общаться со школьницей во «Вконтакте». Позже сообщения приобрели интимный характер, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 135 УК РФ (Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста). На данный момент слесарь находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в марте 2019 года был задержан 39-летний житель Свердловской области по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Мужчина вел интимную переписку с 9-летней девочкой из Якутии.

Свердловчанин подозревается в вовлечении 9-летней девочки в интимную переписку
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#Уголовное дело#Интим#Школьница#Нижний Тагил#Происшествия
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