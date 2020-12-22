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США ввели санкции против двух заводов на Урале

22 декабря 2020, 04:50
Фото: pixabay.com
Два предприятия на Урале, «Каменск-Уральский металлургический завод» и «ВСМПО-Ависма», попали под санкции Минторга США.

Накануне ведомство опубликовало список из компаний, связанных с оборонной промышленностью. В него вошли более 100 предприятий.

«ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем титана. Одним из основных заказчиков предприятия является американский авиастроительный концерн Boeing. Корпорация поставляет продукцию в 50 стран. Основное производство находится в Верхней Салде.

«Каменск-Уральский металлургический завод» — поставщик высокотехнологичной продукции из деформируемых алюминиевых и магниевых сплавов. Предприятие работает на экспорт в США, Европу, Южную Америку и восточные страны.

Также под американские санкции попал «Ростех». В его активы входят Уральский приборостроительный завод и Уральский оптико-механический завод.

Напомним, о планируемом введении санкций США стало известно в конце ноября. Аналитики отмечают, что ограничения могут повлиять на авиапромышленность в России.

На Урале два завода находятся под угрозой введения санкций США
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#Свердловская область#Санкции#США#Общество
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