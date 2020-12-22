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В Нижнем Тагиле откроется Центр амбулаторной онкологической помощи

22 декабря 2020, 13:50
Фото: pixabay.com
В Свердловской области до конца 2020 года в Демидовской горбольнице Нижнего Тагила откроется Центр амбулаторной онкологической помощи.

Кроме того, центры появятся в Каменск-Уральском и Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики региона.

По словам главного врача больницы № 3 в Екатеринбурге Антона Старкова, центр позволяет выявлять онкологию на ранней стадии, что позволит уменьшить количество запущенных случаев и смертность.

Ранее Центр амбулаторной онкологической помощи появился в Краснотурьинске, еще два центра — в Верхней Пышме и Асбесте. Последние заработали в 2019 году. В центрах проводятся приемы онкологов, курсы химиотерапии, компьютерная томография, ультразвуковая диагностика, а также цитологическая и морфологическая диагностика.

В 2021 году планируется открыть еще пять подобных центров в регионе. Один появится в Первоуральске, по два — в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. В общей сложности в области планируется открыть 20 центров.

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#Врачи#Центр#Онкология#Нижний Тагил#Здоровье
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