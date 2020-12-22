В Свердловской области произошли три несчастных случая на охоте

Один из инцидентов случился в лесу недалеко от Новой Ляли. Охотник перепутал своего товарища с кабаном и подстрелил его в шею из карабина СКС. На месте была оказана первая помощь, пострадавшего немедленно доставили в Екатеринбург на вертолете. Сообщается, что мужчина идёт на поправку, пишет Znak.