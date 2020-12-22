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В Свердловской области произошли три несчастных случая на охоте

22 декабря 2020, 10:50
Фото: 1mediainvest.ru
В субботу 19 декабря в Свердловской области произошли три несчастных случая во время охоты. Один из пострадавших в реанимации.

Один из инцидентов случился в лесу недалеко от Новой Ляли. Охотник перепутал своего товарища с кабаном и подстрелил его в шею из карабина СКС. На месте была оказана первая помощь, пострадавшего немедленно доставили в Екатеринбург на вертолете. Сообщается, что мужчина идёт на поправку, пишет Znak.

Предполагается, что причиной происшествия стало ненадлежащее обращение с оружием и игнорирование инструктажа. По информации от анонимного источника, стрелявший является сотрудником ГИБДД в отставке.

Второе ЧП случилось в восьми километрах от деревни Боровлянское в хозяйстве «Калиновское». В момент подготовки к охоте, внутри автомобиля УАЗ был произведен выстрел из ружья МЦ-21. В результате ранение в область грудной клетки получил местный 36-летний тракторист. Мужчина находится в больнице.

В Ржевском районе произошел третий инцидент. Во время отдыха в охотничьем домике один из мужчин отлучился в баню, где был позднее найден товарищами с 80% ожогов тела. 73-летний охотник госпитализирован.

По предварительной информации, причиной стало алкогольное опьянение пострадавшего и нарушение мер безопасности.

По факту трех случаев проводится проверка правоохранительными органами.

Напомним, 28 ноября на охоте под Алапаевском был застрелен замглавы Новоуральска Михаил Черницкий. Пуля попала охотнику в бедро. Он скончался от кровопотери до приезда медиков.

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#Пострадавшие#Несчастный случай#Свердловская область#Охота#Происшествия
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