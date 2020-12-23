«Снежное царство»: в Нижнем Тагиле открылась фотовыставка об истории ледовых городков

Всего в собрании коллекции объединения «Юные туристы-фотографы» находится более полутора тысяч фотографий двух главных ледовых городков, которые строили в городе у ДК имени И. В. Окунева и на Театральной площади. На выставке можно узнать историю развития ледовых городков и их оформление, пишет «Тагильский рабочий».