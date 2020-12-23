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«Снежное царство»: в Нижнем Тагиле открылась фотовыставка об истории ледовых городков

23 декабря 2020, 07:57
Фото: 1mediainvest.ru
В фойе здания администрации Нижнего Тагила открылась фотовыставка «В снежном царстве, в морозном государстве».

Посетить ее могут взрослые и дети старше шести лет.

Всего в собрании коллекции объединения «Юные туристы-фотографы» находится более полутора тысяч фотографий двух главных ледовых городков, которые строили в городе у ДК имени И. В. Окунева и на Театральной площади. На выставке можно узнать историю развития ледовых городков и их оформление, пишет «Тагильский рабочий».

Самые ранние снимки из относятся к 1967 году. На выставке представлены 32 работы фотографов из Нижнего Тагила.

Уже пять лет на Городской станции юных туристов ведут фотофиксацию событий, собирают исторические материалы и формируют коллекции. Работа ведется при поддержке Свердловского регионального отделения Русского географического общества в рамках проекта «Сохраним историю вместе».

Напомним, ледовый городок у Драмтеатра сейчас готов на 80%. На его строительство выделено 23,5 миллиона рублей.

В Нижнем Тагиле новогодний ледовый городок у Драмтеатра готов на 80%
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