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В Екатеринбурге неизвестный в медицинской маске напал на инкассатора

23 декабря 2020, 04:33
Фото: Google.Maps
В Екатеринбурге 22 декабря, вечером, мужчина попытался ограбить инкассатора, который приехал забрать выручку из магазина «Монетка».

В магазину подъехал автомобиль инкассации, из которого вышел сотрудник и направился к магазину. В этот момент на него напал мужчина, пишет E1.

Злоумышленник брызнул инкассатору в лицо из перцового баллончика и попытался выдернуть у него сумку. Однако сделать это ему не удалось. Нападавший был одет в черную шапку и куртку, а на лице — медицинская маска.

Сразу после инцидента мужчина скрылся. Задержать его не удалось.

Пострадавшего инкассатора увезли в офис. Через некоторое время в магазин была направлена другая бригада инкассаторов.

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#Нападение#Екатеринбург#Инкассатор#Монетка#Новости УрФО#Происшествия
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