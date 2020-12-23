В Нижнем Тагиле стартовало голосование за логотип 300-летнего юбилея города

Тагильчане могут выбрать понравившийся вариант из шести, перейдя по ссылке http://ntagil.org/mnenie/logo300/. На совещании в администрации авторы логотипов представили доработанные варианты.
Разработки презентовали работники Нижнетагильского музея изобразительных искусств, музея-заповедника «Горнозаводской Урал», МБУ «Центр развития туризма» и Факультета художественного образования НТГСПИ.
Еще один вариант предложили дизайнер Елена Кирилюк и маркетолог Макс Щербинин, которые увидели информацию в социальных сетях. По словам Кирилюк, логотип с названием «Город с башней на горе» — современный и простой, кроме того, он отражает историю города.
После презентации проектов члены комиссии высказали свое мнение. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поблагодарил всех участников.
Мы выслушали профессионалов, экспертов и хотелось бы узнать мнение тагильчан. Все предложенные эскизы будут вынесены на голосование. Итоги подведем 25 января,подытожил глава города.