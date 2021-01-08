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Posted 8 января 2021,, 11:43

Published 8 января 2021,, 11:43

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Тагильские спортсмены получили награды на свердловском чемпионате по лыжным гонкам

8 января 2021, 11:43
В Нижнем Тагиле проходит чемпионат и первенство Свердловской области по лыжным гонкам. В первый день состоялась дистанционная гонка свободным стилем.

Мужчины должны были преодолеть 15 километров, а женщины 10, сообщает «Тагильский рабочий».

В результате победу среди юниоров одержала Екатерина Наумова из клуба «Спутник». Второе место получила ученица СШОР «Спутник» Анастасия Шумская. А серебро забрал Дмитрий Паньшин из СШОР «Аист».

Среди других возрастных групп тагильчане наград не получили.

8 января состоялись гонки классическим стилем, в которых победителем стал Дмитрий Паньшин, а бронзу получила Екатерина Наумова.

Напомним, в конце декабря стало известно, что спортсмен из Нижнего Тагила Илья Маньков был включен в состав сборной России для участия в этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах.

Тагильчанин Илья Маньков выступит на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах в Германии
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#Спорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Лыжи#Гордость Нижнего Тагила
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