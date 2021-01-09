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Posted 9 января 2021,, 12:45

Published 9 января 2021,, 12:45

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Юные хоккеисты из Нижнего Тагила одержали победу в матче регионального первенства

9 января 2021, 12:45
Хоккеисты из Нижнего Тагила одержали победу в матче первенства Свердловской области среди мальчиков 2007 года рождения.

Команда «Кристалл-Юпитер» из Нижнего Тагила со счетом 6:2 обыграла спортсменов «Авто-Спартаковец-Юниорки» из Екатеринбурга, сообщает СШОР «Юпитер» в группе во «Вконтакте».

Поздравляем и команду из Нижнего Тагила и тренеров. Желаем успехов и дальнейших побед, написали в группе.

Напомним, хоккеист из Нижнего Тагила забросил шайбу в матче молодежной сборной России со сборной Швеции. Она была забита в дополнительное время и оказалась победной для команды. В результате отечественные спортсмены победили со счетом 4:3.

Тагильчанин забросил победную шайбу в матче чемпионата мира со сборной Швеции
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#Спорт#Нижний Тагил#Хоккей#Победа#Спортивная школа#Гордость Нижнего Тагила
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