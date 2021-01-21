Главврач алапаевской больницы назвал причины трехчасовых очередей

В ответ на претензии о неработающих электронных очередях и невыдаче талонов, главврач сказал, что электронная запись была приостановлена осенью 2020 года, так как среди сотрудников возросла заболеваемость ОРВИ и коронавирусом. Однако на данный момент все уже работает.