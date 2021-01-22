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На Урале суд признал скандального адвоката виновной в мошенничестве

22 января 2021, 15:20
Фото: 1mediainvest.ru
Суд Первоуральска признал виновной в мошенничестве в крупном размере адвоката из Екатеринбурга Елену Гончарову, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ранее адвокат защищала бывшего начальника полиции Первоуральска Олега Грехова, которого судят по делу о прослушке Ройзмана.

Как гласят материалы дела, в апреле 2016 года Гончарова получила миллион рублей от двух бизнесменов. Деньги она должна была в виде взятки передать начальнику ОВД Первоуральска Грехову. Таким образом бизнесмены хотели добиться закрытия их уголовного дела. Однако осужденная не стала передавать деньги и забрала их себе. Оперативники, по словам адвоката женщины, настаивали ее дать показания на Грехова, но получили отказ

В результате ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Также Гончарову лишили возможности два года заниматься адвокатской деятельностью.

Адвокат Елены Гончаровой планирует обжаловать приговор суда, поскольку по его данным у женщины есть алиби: на видеозаписи с места встречи, на которое указали бизнесмены, видно, что осужденная туда не приходила, пишет Ура.ру.

Сама Елена Гончарова на приговор по делу не явилась, поэтому ее объявят в розыск.

Адвокат из Екатеринбурга разместила в соцсети фото с фальшивой госнаградой
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Напомним, в августе Елена Гончарова выложила в сеть фото фальшивой награды от Законодательного собрания Свердловской области.

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