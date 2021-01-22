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Свердловчане могут принять участие в «Лыжне России — 2021» дистанционно

22 января 2021, 08:55
Фото: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области участники «Лыжни России — 2021» могут соревноваться онлайн, сообщает Департамент информационной политики региона.

Женщинам необходимо пробежать на лыжах пять километров, а мужчинам — десять. Результат следует зафиксировать в специальном приложении. Это может быть фитнес-трекер, умный браслет или спортивные часы.

Результаты можно отправить в виде скриншота или ссылки на трек на почту организаторов до 13 февраля 2021 года.

Напомним, что 13 февраля желающие смогут и очно участвовать в забеге «Лыжня России 2021», который пройдет 13 февраля в Нижнем Тагиле на базе СК «Аист». Однако формат будет не обычным. Из-за COVID-19 не будет массового старта. Его разделят не несколько этапов по 50 человек.

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#Онлайн#Участие#Лыжи#Нижний Тагил#Спорт
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