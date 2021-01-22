В Нижнем Тагиле массовая авария с грузовиком на Свердловском шоссе попала на видео

На кадрах видеозаписи запечатлен момент, как грузовик врезается в белую иномарку, затем его разворачивает и он кузовом сталкивается с черным автомобилем. От удара белую «лекговушку» отбросило на ограждение. У нее отсутствует бампер. Записи появились в группе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» во «Вконтакте».