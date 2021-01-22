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В Нижнем Тагиле массовая авария с грузовиком на Свердловском шоссе попала на видео

22 января 2021, 11:23
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле напротив ТЦ DEPO произошло массовое ДТП. Попал на видео момент, как грузовик столкнулся с двумя легковушками.

На кадрах видеозаписи запечатлен момент, как грузовик врезается в белую иномарку, затем его разворачивает и он кузовом сталкивается с черным автомобилем. От удара белую «лекговушку» отбросило на ограждение. У нее отсутствует бампер. Записи появились в группе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» во «Вконтакте».

В Отделе пропаганды ГИБДД редакции TagilCity.ru рассказали подробности ДТП.

Происшествие случилось 22 января в 12.30. Грузовик Howo, под управлением мужчины 1977 года рождения, допустил столкновение с автомобилем «Хёндэ Элантра», под управлением женщины 1987 года рождения.

После удара грузовик развернуло и он столкнулся с транспортным средством Skoda Kodiaq, которым управляла женщина 1985 года рождения.

В ДТП никто не пострадал. Все автомобили получили механические повреждения.

Напомним, в Нижнем Тагиле на Красном Камне водитель на Skoda Kodiaq вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Нива Шевроле». Получили повреждения оба транспортных средства, в аварии никто не пострадал.

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#ТЦ DEPO#Массовое дтп#Свердловское шоссе#ДТП#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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