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В Свердловской области ФНС начнет компанию по переводу общепита на работу «в белую»

22 января 2021, 13:05
Фото: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области налоговая начала ряд мероприятий по выведению организаций общепита из теневого сектора, сообщает пресс-служба ФНС.

Проект «Общественное питание» будет направлен на перевод соответствующих предприятий на «белую» схему.

На текущий момент сотрудники налоговой службы выявляют налогоплательщиков в сфере общепита, которые ведут деятельность с нарушениями законодательства. Организации, где нарушается или неверно ведется учет дохода через контрольно-кассовую технику подвергнут проверке и контрольным мероприятиям.

Чаще всего на текущий момент именно в это сфере клиентам не выдают чеки, не применяются кассовые аппараты или выдается чек с неверными реквизитами организации.

За неисполнение законодательства по применению кассовых аппаратов предусмотрено наказание по статье 14.5 КоАП РФ (Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники). Данное нарушении грозит для юридических лиц до 30 тысяч рублей, для ИП - до 10 тысяч. Кроме того, при повторных нарушений предусмотрены дисквалификация предприятия и приостановка деятельности.

Напомним, в Свердловской области работа общепита запрещена с 23.00 до 06.00. Рестораторы Екатеринбурга попросили помощи у губернатора региона Евгения Куйвашева. Они обратились с просьбой продлить работу заведений общепита на два часа.

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#Общепит#Объекты общепита#Свердловская область#ФНС#Рестораны#Экономика
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