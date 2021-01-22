В Свердловской области ФНС начнет компанию по переводу общепита на работу «в белую»

За неисполнение законодательства по применению кассовых аппаратов предусмотрено наказание по статье 14.5 КоАП РФ (Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники). Данное нарушении грозит для юридических лиц до 30 тысяч рублей, для ИП - до 10 тысяч. Кроме того, при повторных нарушений предусмотрены дисквалификация предприятия и приостановка деятельности.