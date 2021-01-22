В Свердловской области ФНС начнет компанию по переводу общепита на работу «в белую»

Проект «Общественное питание» будет направлен на перевод соответствующих предприятий на «белую» схему.
На текущий момент сотрудники налоговой службы выявляют налогоплательщиков в сфере общепита, которые ведут деятельность с нарушениями законодательства. Организации, где нарушается или неверно ведется учет дохода через контрольно-кассовую технику подвергнут проверке и контрольным мероприятиям.
Чаще всего на текущий момент именно в это сфере клиентам не выдают чеки, не применяются кассовые аппараты или выдается чек с неверными реквизитами организации.
За неисполнение законодательства по применению кассовых аппаратов предусмотрено наказание по статье 14.5 КоАП РФ (Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники). Данное нарушении грозит для юридических лиц до 30 тысяч рублей, для ИП - до 10 тысяч. Кроме того, при повторных нарушений предусмотрены дисквалификация предприятия и приостановка деятельности.
Напомним, в Свердловской области работа общепита запрещена с 23.00 до 06.00. Рестораторы Екатеринбурга попросили помощи у губернатора региона Евгения Куйвашева. Они обратились с просьбой продлить работу заведений общепита на два часа.