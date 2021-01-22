В Свердловской области с начала пандемии COVID-19 заболело более 67 тысяч человек

В России за сутки заболеваемость коронавирусом снизилась до 21 513 случаев в 85 регионах страны. Больше всего инфицированных в Санкт-Петербурге — 3104, Москве — 3037 и Московской области — 1142. С начала пандемии COVID-19 выявлен у 3 677 352 россиян.