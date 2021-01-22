В Свердловскую область прибыло 40 тысяч доз вакцины от коронавируса

Отечественное средство привезли в Свердловскую область. Партия содержит 40 тысяч доз, написал губернатор.
Евгений Куйвашев отметил, что это самая крупная поставка средства от COVID-19 за всё время. Тем не менее, глава региона ожидает еще более крупных поставок.
С 25 января партия будет направлена в больницы свердловских городов для проведения прививочных компаний.
Напомним, в Свердловской области утвержден список медицинских учреждений, где проходит вакцинация граждан от коронавирусной инфекции. В Нижнем Тагиле шесть больниц уже начали проводить прививочную компанию.