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В Свердловскую область прибыло 40 тысяч доз вакцины от коронавируса

22 января 2021, 13:09
Фото: Instagram Евгения Куйвышева
В Свердловскую область доставлено 40 тысяч новых доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщил в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

Отечественное средство привезли в Свердловскую область. Партия содержит 40 тысяч доз, написал губернатор.

Евгений Куйвашев отметил, что это самая крупная поставка средства от COVID-19 за всё время. Тем не менее, глава региона ожидает еще более крупных поставок.

С 25 января партия будет направлена в больницы свердловских городов для проведения прививочных компаний.

Напомним, в Свердловской области утвержден список медицинских учреждений, где проходит вакцинация граждан от коронавирусной инфекции. В Нижнем Тагиле шесть больниц уже начали проводить прививочную компанию.

Минздрав: Тагильчане смогут поставить прививку от COVID-19 в шести больницах
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#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Вакцинация#Коронавирус#Здоровье
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