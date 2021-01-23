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Опять потоп: жители Верхней Салды борются со стихией бензопилой и лопатой

23 января 2021, 15:37
Фото: 1Mediainvest.ru
В Верхней Салде река вновь затопила частный сектор. Местные жители с помощью бензопилы и лопаты прорубают новое русло.

На кадрах видеозаписи жители призывают службы помочь разобраться в ситуации. Один из жителей бензопилой делает пропилы во льду, а другой сгребает лопатой льдины.

Напомним, проблемы с подмерзанием русла реки Озерка начались в декабре 2020 года. В результате затопило участки домов на улице Комсомольская, вода вплотную подходила к домам. Предполагалось, что причиной затопления являются незаконные сливы отходов в реку. В полицию было написано заявление с целью найти источник сброса. Глава Верхнесалдинского городского округа Константин Носков пояснил, что река мелководная и в морозы полностью промерзает. Из-за слабого течения вода упирается в лед и вытекает по верху. За период с 24 декабря 2020 года по 17 января 2021 коммунальщики с помощью спецтехники четыре раза промывали трубы и пропускали воду с замерзших участков реки.

В Верхней Салде коммунальщики прочистили русло реки, затопившей огороды жителей
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