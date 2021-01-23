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Стало плохо в самолете: в аэропорту Кольцово задержали рейс в Москву

23 января 2021, 05:35
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге в Кольцово с рейса сняли пассажира, которому стало плохо в самолете.

23 января утром в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге с рейса сняли пассажира, которому стало плохо перед вылетом. Отправление самолета авиакомпании «Аэрофлот», который должен был лететь в Москву, задержалось более чем на час.

Изначально пассажиры сообщили, что задержка произошла из-за пьяного пассажира.

Однако в управлении МВД России по УрФО на транспорте пояснили, что он не был пьян. 55-летнему мужчине стало плохо после того, как он сел в самолет и ему сразу была оказана помощь.

Сегодня врачи здравпункта аэропорта оказали первую помощь пассажиру рейса SU-1409. По состоянию здоровья пассажир был снят с рейса, рассказал E1.RU пресс-секретарь Кольцово Андрей Клименских.

Напомним, в декабре 2020 года в «Кольцово» сел самолет, который совершал рейс из Омска в Москву. Во время полета одному из пассажиров тало плохо, прибывшие врачи констатировали его смерть.

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#Екатеринбург#Аэропорт «Кольцово»#Самолет#Задержка вылета#Новости УрФО#Происшествия
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