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В Нижнем Тагиле произошла авария на «Уралхимпласте»

23 января 2021, 12:46
Фото: ИА «Все новости»
В Нижнем Тагиле на территории «Уралхимпласта» произошла авария.

Ночью с 21 на 22 января произошло отключение подачи электроэнергии из-за аварии на подстанции. Возникло задымление. Устранение результатов происшествия велось до утра, пишет ИА «Все новости».

В пресс-службе предприятия рассказали изданию, что 21 января произошло замыкание на электроподстанции. На текущий момент авария устранена. Созвана комиссия для выяснения причины произошедшего.

Из-за происшествия в небе над Нижним Тагилом жители наблюдали светящийся столб. Он некоторое время поднимался к нему, а затем исчез.

#УХП#Подстанция#Уралхимпласт#Нижний Тагил#Происшествия#ДТП
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