В Нижнем Тагиле произошла авария на «Уралхимпласте»

Ночью с 21 на 22 января произошло отключение подачи электроэнергии из-за аварии на подстанции. Возникло задымление. Устранение результатов происшествия велось до утра, пишет ИА «Все новости».
В пресс-службе предприятия рассказали изданию, что 21 января произошло замыкание на электроподстанции. На текущий момент авария устранена. Созвана комиссия для выяснения причины произошедшего.
Из-за происшествия в небе над Нижним Тагилом жители наблюдали светящийся столб. Он некоторое время поднимался к нему, а затем исчез.