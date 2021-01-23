В Нижнем Тагиле водитель наехал на девочку во дворе на Красном Камне и уехал

Предварительно установлено, что 22 января около 17.00 неустановленный водитель ехал по двору на улице Карла Либкнехта. У дома № 24 он допустил наезд на ребенка.
В результате ДТП девочка получил закрытый перелом основного фаланга 4 пальца левой стопы. После оказания медицинской помощи она была отпущена домой.
По словам пострадавшей, она шла по двору с подругами на занятия в музыкальную школу. Навстречу им с большой скоростью ехала машина, она задела девочку зеркалом заднего вида по левой щеке и наехала колесом на левую ногу. Затем водитель остановился, вышел, сделал замечание ребенку, сел обратно и уехал.
Напомним, 13 января на Вагонке водитель сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе, сделал ей замечание и уехал.