В Нижнем Тагиле водитель наехал на девочку во дворе на Красном Камне и уехал

По словам пострадавшей, она шла по двору с подругами на занятия в музыкальную школу. Навстречу им с большой скоростью ехала машина, она задела девочку зеркалом заднего вида по левой щеке и наехала колесом на левую ногу. Затем водитель остановился, вышел, сделал замечание ребенку, сел обратно и уехал.