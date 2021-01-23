В Свердловской области грузовик с нефтепродуктами столкнулся с тепловозом

Напомни, 14 января в Екатеринбурге водитель такси влетел в барьер на железнодорожном происшествии и скрылся с места ДТП. Однако спустя полчаса к месту ДТП пришел мужчина и представился водителем. Очевидцы утверждают, что находившийся за рулем водитель был одет по-другому. Инспекторы ГИБДД организовали проверку по факту происшествия.