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В Свердловской области грузовик с нефтепродуктами столкнулся с тепловозом

23 января 2021, 15:12
Фото: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области тепловоз столкнулся с грузовым автомобилем, перевозившим нефтепродукты, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Происшествие случилось 23 января в 14.55. На нерегулируемом переезде железнодорожных путей у станции Сысерть столкнулись тепловоз ТГМ 6А и грузовой автомобиль «Тонар».

Сообщается, что грузовик выполнял перевозку нефтепродуктов. После ДТП утечки не произошло. Было блокировано движение транспортных средств через переезд вплоть до 17.10.

По факту происшествия Уральская транспортная прокуратура организовала проверку.

Напомни, 14 января в Екатеринбурге водитель такси влетел в барьер на железнодорожном происшествии и скрылся с места ДТП. Однако спустя полчаса к месту ДТП пришел мужчина и представился водителем. Очевидцы утверждают, что находившийся за рулем водитель был одет по-другому. Инспекторы ГИБДД организовали проверку по факту происшествия.

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#Ж/д переезд#Свердловская область#ДТП#Грузовик#Локомотив#Происшествия
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