В Екатеринбурге главный бой турнира по боксу закончился переломом ноги

Бой завершился под конец четвертого раунда. Жора Амазарян из Армении одержал победу над российским боксером Дмитрием Юном. Последний получил перелом ноги и был госпитализирован, пишет E1.
В рамках RCC Boxing Promotions прошли еще несколько боев. Асрор Вохидов отправил в нокаут Тато Бонокоане и получил титул WBO Oriental. Теперь он выступит в полуфинале Гран-при WBO.
Бронзовый призер олимпийских игр Владимир Никитин и боксер из Казахстана Ержан Залилов провели долгий поединок, закончившийся ничьей.
Василий Войцеховский отправил в нокаут Анатолия Белякова.
Кроме того, боец с Урала Евгений Ляшков одержал победу в поединки с украинским боксером Александром Егоровым. Благодаря выигранному бою, уралец выступит в полуфинале.
Напомни, олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев выложил видео, в котором вызвал на бой депутата Законодательного собрания Свердловской области Андрея Гориславцева.