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Минтруда проконтролирует права тагильских медиков «скорой» при переводе на аутсорсинг

25 января 2021, 15:56
Фото: 1mediainvest.ru
Министерство Государственной инспекции труда Свердловской области взяло на контроль вопрос соблюдения трудовых прав работников станции скорой помощи Нижнего Тагила при переводе на аутсорсинг.

Мы обратились к замгубернатора Свердловской области Павлу Крекову с просьбой проверить законность перевода на аутсорсинг в Нижнем Тагиле, так как получали много жалоб не только от самих медиков, но и от жителей города,рассказал редакции TagilCity.ru председатель Совета регионального отделения Всероссийской партии «Родина» в Свердловской области Валерий Хвостов.

По его словам, пост соцсетях о проверке прокуратурой на законность аутсорсинга просмотрели более 50 тысяч подписчиков и оставили около 200 комментариев, причем почти все из них были негативными.

Мы обратились в генеральную прокуратуру Свердловской области, там написали предписание в областную прокуратуру, а оттуда — в нижнетагильскую. Из прокуратуры Тагилстроевского района его перенаправили в инспекцию по труду. Оттуда нам пришел ответ,пояснил Хвостов.

В письме сказано, что министерство провело проверку и запросило копии документов работников, подлежащих увольнению. Затем их проанализировали и не нашли нарушений в проведении процедуры, сообщил Хвостову заместитель руководитель заместителя главного государственного инспектора труда по правовым вопросам в Свердловской области Михаил Балакин.

В октябре 2020 года в Нижнетагильский центр занятости населения была направлена информация о массовом высвобождении работников станции скорой помощи, затем отдел кадров вручил уведомления о сокращении самим работникам.

24 декабря прошлого года между ООО «РТ-социальная сфера» и медиками скорой помощи было заключено соглашение о переводе на аутсорсинг. По состоянию на 14 января, его подписали 68 человек.

Копия обращения для рассмотрения в части обоснованности перевода на аутсорсинг и возможного ухудшения качества медицинских услуг была направлена Крекову.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев при встрече с работником скорой помощи из Нижнего Тагила обещал ставить водителей на работе в Министерстве здравоохранения.

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#Аутсорсинг#Проверка#Скорая помощь#Министерство труда#Нижний Тагил#Общество
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