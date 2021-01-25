Минтруда проконтролирует права тагильских медиков «скорой» при переводе на аутсорсинг

Мы обратились к замгубернатора Свердловской области Павлу Крекову с просьбой проверить законность перевода на аутсорсинг в Нижнем Тагиле, так как получали много жалоб не только от самих медиков, но и от жителей города,рассказал редакции TagilCity.ru председатель Совета регионального отделения Всероссийской партии «Родина» в Свердловской области Валерий Хвостов.
По его словам, пост соцсетях о проверке прокуратурой на законность аутсорсинга просмотрели более 50 тысяч подписчиков и оставили около 200 комментариев, причем почти все из них были негативными.
Мы обратились в генеральную прокуратуру Свердловской области, там написали предписание в областную прокуратуру, а оттуда — в нижнетагильскую. Из прокуратуры Тагилстроевского района его перенаправили в инспекцию по труду. Оттуда нам пришел ответ,пояснил Хвостов.
В письме сказано, что министерство провело проверку и запросило копии документов работников, подлежащих увольнению. Затем их проанализировали и не нашли нарушений в проведении процедуры, сообщил Хвостову заместитель руководитель заместителя главного государственного инспектора труда по правовым вопросам в Свердловской области Михаил Балакин.
В октябре 2020 года в Нижнетагильский центр занятости населения была направлена информация о массовом высвобождении работников станции скорой помощи, затем отдел кадров вручил уведомления о сокращении самим работникам.
24 декабря прошлого года между ООО «РТ-социальная сфера» и медиками скорой помощи было заключено соглашение о переводе на аутсорсинг. По состоянию на 14 января, его подписали 68 человек.
Копия обращения для рассмотрения в части обоснованности перевода на аутсорсинг и возможного ухудшения качества медицинских услуг была направлена Крекову.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев при встрече с работником скорой помощи из Нижнего Тагила обещал ставить водителей на работе в Министерстве здравоохранения.