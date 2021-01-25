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На Урале требуют возобновить рассмотрение дела о стрельбе депутата Ионина из автомата

25 января 2021, 17:18
Фото: 1mediainvest.ru
Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и комитет Госдумы по этике получили письмо, в котором требуется возобновить рассмотрение дела о стрельбе депутата Госдумы Дмитрия Ионина.

Имеется в виду случай, произошедший в мае 2019 года в Камышлове. Тогда Ионин стрелял в жилом районе. По словам депутата, письмо было подписано подполковником полиции в отставке Александром Хреновым. Он требует признать поведение Ионина неэтичным и добиться того, чтобы его наказали по уголовной статье. Для этого необходимо снять с Ионина депутатскую неприкосновенность.

Письмо, по словам депутата, пришло от компании «Форэс», поскольку именно их организация находится по обратному адресу, сообщает 66.RU.

Однако в пресс-службе «Форэс» данную информацию опровергли. Там отметили, что озвученный адрес не совпадает с их действующим местом нахождения в Екатеринбурге.

Политическая деятельность и иные события, которые происходят в жизни депутата Ионина, нам не интересны,отметили в организации.

Напомним, в конце декабря в Асбесте сотрудники отделения компании «Форэс» обратились с жалобой на депутата Госдумы Дмитрия Ионина. По мнению сотрудников компании, на них совершаются «бесконечные нападки» со стороны депутата.

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#Екатеринбург#Уголовное дело#Дмитрий Ионин#Форэс#Конфликт#Общество
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