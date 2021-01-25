Новые известия: Национализация нефтянки: палочка-выручалочка или «прорыв» в прошлое?

Перед окончанием 2020 года в ходе государственного совета президент России Владимир Путин сказал, что приватизация должна применяться только в том случае, если это даст положительный эффект. Он уточнил, что делается это не ради финансовой выгоды, так как контроль государства сохраняется там, где это требуется. У министерства финансов более категоричное мнение на этот счет: в 2021 году с аукциона должны продать от 300 предприятий, принадлежащих государству. В список вошли Ростелеком, Россети, порты Махачкалы и Новороссийска. Если рассмотреть ситуацию со стороны Минфина, то всё логично — благодаря приватизации появится доход в бюджет в размере 3,5 миллиарда рублей каждый год. Но Геннадий Зюганов считает, что продажа госимущества — преступление. На текущий момент нет единого мнения по вопросу приватизации, пишет ИА «Новые известия».