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Пинаев потребовал от перевозчиков решить проблемы транспорта в Нижнем Тагиле

25 января 2021, 11:18
Фото: TagilCity.ru
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил руководителям компаний перевозчиков совместно решать вопросы по работе общественного транспорта в городе.

25 января в Нижнем Тагиле прошло специальное совещание по вопросам общественного транспорта, в нем принимали участие представители ГИБДД, перевозчиков и мэрии.

Глава города пояснил, что людям и правоохранительным органам не важен процесс, им важен результат. Пинаев отметил, что очень много жалоб поступает от жителей Вагонки.

Я тоже вас по-своему понимаю и вижу, что обстоятельства объективные. И пандемия сказалась, ничего не работало. Причины понятны — предложения какие?спросил Пинаев.

Глава города не согласился с вариантом поднятия тарифа на оплату и отметил, что он должен быть обоснован.

Исторически сложилось, что в Нижнем Тагиле он у нас самый низкий. Но как-то же работало все, сейчас поднять тариф — это не выход из ситуации. Кроме того, это абсолютно неуместно из-за экономической ситуации в городе,пояснил мэр.

Напомним, жители Нижнего Тагила жалуются на плохую работу маршруток и автобусов. Особенно остро ситуация ощущается в холода: транспорт ходит не по расписанию, из-за этого в салоне скапливается много людей. В компании «Союз-НТ» редакции TagilCity.ru пояснили, что на время морозов перевозчик уменьшает интервал между поездками и транспорт ездит друг за другом. Другие перевозчики о работе в морозы данные не предоставили.

Жители Нижнего Тагила пожаловались на перебои в работе маршруток из-за морозов
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#Общественный транспорт#Владислав Пинаев#Совещание#Администрация Нижнего Тагила#Мэр#Нижний Тагил#Эксклюзив#Транспорт
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