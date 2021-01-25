Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 25 января

Напомним, с того момента, как редакция TagilCity.ru начала проводить замеры воздуха на наличие пяти веществ-загрязнителей, прошло более 60 дней. Мы решили подвести предварительные итоги и определить, сколько дней жители Нижнего Тагила дышали воздухом с выбросами, превышающими ПДК.