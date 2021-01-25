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Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 25 января

25 января 2021, 16:19
Фото: TagilCity.ru
25 января при замерах воздуха во дворе на улице Валегинская, 5 в Нижнем Тагиле газоанализатор не выявил превышения разовой ПДК пяти веществ-загрязнителей.

Замеры проходили при температуре воздуха минус четыре градуса и юго-восточном ветре со скоростью два-три метра в секунду. Показатели всех пяти веществ — диоксида азота, диоксида серы, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода — остались по нолям.

Напомним, с того момента, как редакция TagilCity.ru начала проводить замеры воздуха на наличие пяти веществ-загрязнителей, прошло более 60 дней. Мы решили подвести предварительные итоги и определить, сколько дней жители Нижнего Тагила дышали воздухом с выбросами, превышающими ПДК.

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Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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#Экология#Замеры#Загрязнения#Воздух#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье
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