Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 25 января

Замеры проходили при температуре воздуха минус четыре градуса и юго-восточном ветре со скоростью два-три метра в секунду. Показатели всех пяти веществ — диоксида азота, диоксида серы, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода — остались по нолям.
Напомним, с того момента, как редакция TagilCity.ru начала проводить замеры воздуха на наличие пяти веществ-загрязнителей, прошло более 60 дней. Мы решили подвести предварительные итоги и определить, сколько дней жители Нижнего Тагила дышали воздухом с выбросами, превышающими ПДК.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.