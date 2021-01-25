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В Екатеринбурге такса с парализованными лапами стала звездой «ТикТок»

25 января 2021, 13:17
Фото: Елена Солодовникова
В Екатеринбурге такса с парализованными лапами стала звездой «ТикТок» и Instagram.

Таксу взяли из приюта и назвали Милка. В объявлении отмечалось, что она не чистокровная, а помесь с лабрадором. Спустя три года у животного отказали задние конечности. Хозяйке пришлось надевать ей памперс, а для передвижения использовалась специальная конструкция, пишет E1.

Фото: Елена Солодовникова

После сложной реабилитации Милка начала вместе с Еленой путешествовать, приняла участие в шоу на «Первом канале» и стала героиней роликов на «ТикТок». Некоторые из видео набрали почти два миллиона просмотров.

Как рассказала TagilCity.ru хозяйка Милки, цель роликов — показать людям, что с собакой-инвалидом нелегко, но и сдаваться не следует. Животное сможет полноценно существовать и передвигаться вместе с владельцем, несмотря на недуг.

Фото: Елена Солодовникова

Когда усыпляют подобных животных, то люди делают это из жалости не к собаке, а к себе. Им страшно, что они не справятся, считает Елена.

На данный момент Милка имеет свою страничку в Instagram. А её хозяйка взяла на передержку здорового пса Харли. Елена уверяет, что со здоровым животным проблем даже больше, чем с её Милкой.

Напомним, 10 января стало известно, как самоед из Екатеринбурге по кличке Шейх стал звездой «ТикТок». Его видео набирают миллионы просмотров.

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