В Екатеринбурге такса с парализованными лапами стала звездой «ТикТок»

Таксу взяли из приюта и назвали Милка. В объявлении отмечалось, что она не чистокровная, а помесь с лабрадором. Спустя три года у животного отказали задние конечности. Хозяйке пришлось надевать ей памперс, а для передвижения использовалась специальная конструкция, пишет E1.