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В Нижнем Тагиле во время пожара в садовом доме погиб 62-летний мужчина

25 января 2021, 14:49
Фото: МЧС
23 января в Нижнем Тагиле произошел пожар в садовом доме. Во время инцидента погиб 62-летний мужчина.

В Нижнем Тагиле 62-летний мужчина погиб в пожаре, который произошел в коллективном саду № 1 по Восточному шоссе. Там в 23.07 загорелся дом. Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины, который круглый год жил в садовом доме.

По версии дознавателей, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при использовании печи. В результате общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. На месте инцидента работали два пожарных расчета.

Другой пожар произошел 23 января в селе Лая на улице Октябрьская. Там загорелся одноэтажный трехквартирный дом, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на МЧС.

Запах гари почувствовали женщина и дочка, которые проживали в одной из квартир. Позже они поняли, что пожар начался в соседнем помещении. Там жила супружеская пара.

Как стало известно, в день происшествия женщина уехала в Нижний Тагил. Хозяин проснулся ночью, поскольку начал задыхаться. На тот момент комната была в дыму.

Таким образом, пожар произошел на площади 200 квадратных метров. Не все жильцы смогли спастись, постройка была уничтожена огнем.

Фото: МЧС

Напомним, 23 января под Нижним Тагилом в поселке Билимбай также сгорел частный садовый дом.

В садах под Нижним Тагилом сгорел частный дом
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