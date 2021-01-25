В Нижнем Тагиле во время пожара в садовом доме погиб 62-летний мужчина

В Нижнем Тагиле 62-летний мужчина погиб в пожаре, который произошел в коллективном саду № 1 по Восточному шоссе. Там в 23.07 загорелся дом. Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины, который круглый год жил в садовом доме.