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В Свердловской области коронавирусом заболело больше 68 тысяч человек

25 января 2021, 08:24
Фото: 1mediainvest.ru
В Свердловской области за сутки зарегистрировано 386 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб региона.

Количество заболевших коронавирусом жителей Свердловской области превысило 68 тысяч случаев

Больше всего за минувшие сутки заболело екатеринбуржцев — 112 человек. Также новая коронавирусная инфекция выявлена у жителей Алапаевска, Арамильского и Артемовского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхнего Тагила, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Тавды, Талицого, Туринского и Шалинского городских округов.

За время пандемии COVID-19 зарегистрирован у 68 304 свердловчан. 469 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 199 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки зафиксировано 19 290 случаев инфицирования в 84 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 2382, Санкт-Петербурге — 2116 и Московской области — 1163. Таким образом, количество пациентов с коронавирусом в России составило 3 738 690 человек.

В Свердловской области за сутки выписали по выздоровлению от COVID-19 почти 400 человек

С 24 по 25 января на Среднем Урале из медучреждений выписано 396 пациентов, общее количество выздоровевших составило 60 815 свердловчан.

В России с начала пандемии было выписано из больниц 3 150 763 человека, из них 19 003 пациента выздоровели за прошедшие 24 часа. Больше всего выписано в Москве — 5 274, Московской области — 1 118, а также Санкт-Петербурге — 899.

На Среднем Урале за сутки зарегистрировано 16 смертельных случаев от коронавируса

За время пандемии от инфекции умерло 1 938 жителей региона.

По стране за сутки зафиксировано 456 летальных исходов, больше всего в Москве — 61, Санкт-Петербурге — 59 и Красноярском крае — 25. Всего от COVID-19 скончалось 69 918 человек.

#Россия#Статистика#Свердловская область#Коронавирус#Здоровье
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