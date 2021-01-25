Житель Нижнего Тагила взял 1,2 миллиона кредитов по просьбе «службы безопасности»

Напомним, в Екатеринбурге в суд передали дело женщины, похитившей более 40 миллионов рублей у микрофинансовой организации. Она устроилась в МФО и оформляла обманными путями займы на своих знакомых под различными предлогами. Кроме того, она использовала паспортные данные предыдущих заемщиков и подделывала подписи чтобы получить новый кредит. Деньги подозреваемая тратила по своему усмотрению.