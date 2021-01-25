Жителю Первоуральска грозит пожизненное за убийство сожительницы в здании суда

Следствием установлено, что утром 18 марта 2020 года в помещении мировых судей Первоуральского судебного района рассматривалось дело обвиняемого. Ему вменяли нанесение побоев своей бывшей сожительнице. На фоне личной неприязни мужчина заранее вооружился ножом и в помещении мирового суда нанес женщине множественные ранения. В расправу вмешался судебный пристав и попытался остановить обвиняемого. Орудовавший ножом попытался ударить пристава в живот, но тот прикрылся руками и не получил смертельных ран. Затем помешать преступлению попытался находившийся в здании гражданин, которому злоумышленник попытался нанести удар ножом в голову. Мужчина прикрылся от лезвия рукой. Вдвоем с гражданином приставу удалось оттеснить вооруженного обвиняемого на улицу, откуда он скрылся.