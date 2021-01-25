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Жителю Первоуральска грозит пожизненное за убийство сожительницы в здании суда

25 января 2021, 08:28
Фото: 1Mediainvest.ru
Перед судом предстанет житель Первоуральска, убивший в здании суда сожительницу и покушавшийся на жизни еще двоих человек, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

Следствием установлено, что утром 18 марта 2020 года в помещении мировых судей Первоуральского судебного района рассматривалось дело обвиняемого. Ему вменяли нанесение побоев своей бывшей сожительнице. На фоне личной неприязни мужчина заранее вооружился ножом и в помещении мирового суда нанес женщине множественные ранения. В расправу вмешался судебный пристав и попытался остановить обвиняемого. Орудовавший ножом попытался ударить пристава в живот, но тот прикрылся руками и не получил смертельных ран. Затем помешать преступлению попытался находившийся в здании гражданин, которому злоумышленник попытался нанести удар ножом в голову. Мужчина прикрылся от лезвия рукой. Вдвоем с гражданином приставу удалось оттеснить вооруженного обвиняемого на улицу, откуда он скрылся.

Однако спустя несколько часов подозреваемого задержали и суд назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу в Следственный изолятор.

Рассмотрев дело, следователями СК 37-летнему мужчине предъявлено обвинение по:

  • Статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа);
  • Части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство);
  • Части 3 статьи 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление);
  • Части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство в связи с выполнением потерпевшим общественного долга); Части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство);
  • Части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения);
  • Части 1 статьи 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба).

По совокупности обвинений мужчине грозит пожизненное заключение.

Напомним, с 20 марта 2020 года обвиняемый находится под стражей.

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