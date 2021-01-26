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Инсайдер: свердловские власти предлагают нового мэра Каменска-Уральского

26 января 2021, 10:13
Фото: 1Mediainvest.ru
В Каменске-Уральском может смениться глава города, по информации инсайдера в резиденции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

На данный момент региональные власти могут сделать главу Каменска-Уральского Алексея Шмыкова заместителем губернатора, пишет Ура.ру со ссылкой на инсайдера.

По информации источника, в таком случае пост главы муниципалитета займет первый заместитель мэра города Алексей Герасимов.

Глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков рассказал изданию, что он подал документы на конкурс мэра на второй срок. Также он сообщил, что его заместитель Алексей Герасимов тоже будет участвовать в отборе.

Ранее инсайдер сообщил изданию, что нынешний глава Каменска-Уральского будет управлять работой агропромышленного комплекса, промышленности и министерство природных ресурсов.

Напомним, 18 января мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков сообщил о своем выдвижении на второй срок.

Мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков выдвинулся на второй срок
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