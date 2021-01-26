«Краса Росгвардии» Екатеринбурга требует восстановления на службе и миллион рублей

На предварительное заседание по делу девушка не явилась. На нем юрист Росгвардии пояснила, что Храмцова нарушила запрет командующего округом на фото и видеосъемку в служебных помещениях. Свою вину она признала в письменном виде в ходе проверки. Так как на счету у Анны Храмцовой уже было четыре дисциплинарных взыскания, два из которых были не погашены, руководство приняло решение о разрыве контракта, пишут «Европейско-азиатские новости»