На Урале инспекторы ГИБДД за день поймали 150 таксистов-нарушителей

Напомним, 22 января в Нижнем Тагиле таксист устроил массовое ДТП. Он допустил столкновение с двумя автомобилями. Как рассказал водителя такси, его выбросило из колеи из-за нечищеного снега. Из-за этого он столкнулся с автомобилем «Хонда», который въехал в другой автомобиль аналогичной марки.