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На Урале инспекторы ГИБДД за день поймали 150 таксистов-нарушителей

26 января 2021, 11:04
Фото: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области за один день сотрудники ГИБДД выявили 150 нарушений со стороны таксистов.

В рамках рейда «Такси», 25 января свердловские инспекторы ГИБДД зафиксировали 150 нарушений со стороны водителей такси.

Самыми частыми из нарушений оказались — неправомерное внесение изменений в конструкцию автомобиля, установка знака «Такси» без соответствующего разрешения. Выявлено семь водителей, занимавшихся извозом нелегально.

Мероприятие продлится на Среднем Урале до 27 января.

Напомним, 22 января в Нижнем Тагиле таксист устроил массовое ДТП. Он допустил столкновение с двумя автомобилями. Как рассказал водителя такси, его выбросило из колеи из-за нечищеного снега. Из-за этого он столкнулся с автомобилем «Хонда», который въехал в другой автомобиль аналогичной марки.

В Нижнем Тагиле водитель такси врезался в две иномарки
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