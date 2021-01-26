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В Екатеринбурге судебные приставы остановили снос скандального здания ПРОМЭКТа

26 января 2021, 06:00
Фото: скриншот с видео на YouTube-канале "Происшествия оперативно"
В Екатеринбурге приставы остановили снос конструктивистского здания ПРОМЭКТа.

Судебные приставы Октябрьского района вручили корпорации «Маяк» требование об остановке работ по решению суда. Также компанию предупредили об ответственности, если та возобновит снос.

Должнику — организации вручено требование о приостановлении деятельности и разъяснена ответственность в случае возобновления.сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Так как сноса здания получил общественный резонанс, прокуратура не могла не отреагировать, пояснили в корпорации «Маяк». Замечания ведомства, касаются оформления документации проекта сноса здания. В компании пояснили, что сейчас специалисты уже готовят бумаги и вносят изменения. После получения отмены постановления о сносе работы возобновят.

Постараемся в ближайшее время, после получения соответствующего разрешения, возобновить демонтаж,рассказали E1 представители компании.

Напомним, 10 января в Екатеринбурге при сносе здания ПРОМЭКТа на стоящий рядом киоск и проезжую часть обвалилась стена.

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