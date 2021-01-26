В Екатеринбурге судебные приставы остановили снос скандального здания ПРОМЭКТа

Так как сноса здания получил общественный резонанс, прокуратура не могла не отреагировать, пояснили в корпорации «Маяк». Замечания ведомства, касаются оформления документации проекта сноса здания. В компании пояснили, что сейчас специалисты уже готовят бумаги и вносят изменения. После получения отмены постановления о сносе работы возобновят.