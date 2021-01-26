В Нижнем Тагиле медики ЦГБ № 1 получили благодарности свердловского Минздрава

Министерство здравоохранения и я лично хотим сказать вам большое спасибо за ваш ежедневный труд. Ситуация с коронавирусом возникла почти год назад и поставила нас в необычные экстремальные условия. Пришлось учиться на ходу. На текущий момент мы уже знаем что делать и наши действия постепенно переходят в плановый режим. Вы не только лечите людей, но еще и являетесь носителями информации, несете её пациентам и родным. Спасибо всем. Желаю вам здоровья, поздравила сотрудников больницы Екатерина Ютяева.