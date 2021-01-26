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В Нижнем Тагиле медики ЦГБ № 1 получили благодарности свердловского Минздрава

26 января 2021, 08:46
Фото: Пресс-служба ЦГБ №1
В Нижнем Тагиле сотрудники Центральной городской больницы № 1 получили благодарности от Министерства здравоохранения Свердловской области, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе медицинского учреждения.

Исполняющая обязанности заместителя министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева поблагодарила медиков ЦГБ № 1 за их труд.

Министерство здравоохранения и я лично хотим сказать вам большое спасибо за ваш ежедневный труд. Ситуация с коронавирусом возникла почти год назад и поставила нас в необычные экстремальные условия. Пришлось учиться на ходу. На текущий момент мы уже знаем что делать и наши действия постепенно переходят в плановый режим. Вы не только лечите людей, но еще и являетесь носителями информации, несете её пациентам и родным. Спасибо всем. Желаю вам здоровья, поздравила сотрудников больницы Екатерина Ютяева.

Кроме того, ио замминистра отметила, что на текущий момент можно с осторожностью говорить о стабилизации эпидемиологической обстановки. В такой период пациенты могут получать качественную плановую медицинскую помощь, так как коечный фонд позволяет это делать.

К словам благодарности присоединился заместитель начальника отдела информационно-аналитической работы Игорь Петрунин.

Год был тяжелый, были внештатные ситуации. Тем не менее, коллектив больницы сплоченный и при любых обстоятельствах вы всегда оставались на своем рабочем месте и оказывали не только помощь больным, но и поддерживали друг друга. Спасибо вам всем, сказал Игорь Петрунин.

Кроме того, медиков награждал Вячеслав Иванов, начальник ФХУ.

Фото: Пресс-служба ЦГБ №1

Благодарность получили восемь сотрудников больницы:

  • Ионга Ксения Георгиевна — врач-кардиолог, заведующая кардиологическим отделением № 1;
  • Гилева Ирина Ивановна — Секретарь руководителя;
  • Микрюкова Екатерина Ивановна — фельдшер офтальмологического кабинета травматологического пункта;
  • Пашкевич Марина Анатольевна — медицинская сестра терапевтического отделения;
  • Кленова Людмила Викторовна — младшая медицинская сестра по уходу за больными кардиологического отделения № 2;
  • Кордюкова Алёна Анатольевна — заведующая отделением профилактики;
  • Климцева Наталья Владимировна — буфетчица травматологического отделения;
  • Сибирцева Оксана Сергеевна — фельдшер (замещающий должность врача-терапевта участкового) поликлиники;

Помимо этого, почетная грамота была вручена Хаину Вячеславу Владимировичу, врачу-эндоскописту, заведующему эндоскопическим отделением.

Напомним, в декабре 2020 года 15 медиков ЦГБ № 1 получили грамоты Законодательного собрания Свердловской области.

В Нижнем Тагиле медики ЦГБ № 1 получили грамоты ЗакСо
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