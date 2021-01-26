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В Нижнем Тагиле правоохранители «накрыли» плантацию конопли в гараже на Сухоложском

26 января 2021, 13:30
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле полицейские нашли у мужчины в гараже на улице Монтажников плантацию конопли, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Подозреваемого задержали в центре города. При досмотре у него были обнаружены газетные свертки с марихуаной.

Мужчина признался правоохранителям, что пристрастился к наркотику и начал самостоятельно выращивать его. Для этого он взял в аренду гараж на улице Монтажников.

Плантация находилась в овощной яме, вход в которую был накрыт одеялом. Там полицейские нашли пять кустов конопли и оборудование для благоприятного роста растения — вентиляторы, светодиодное освещение.

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в значительном и крупном размере). За нарушения мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 18 декабря был пойман житель Качканара, выращивавший в отдельной комнате квартиры 25 кустов марихуаны.

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