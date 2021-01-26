В Нижнем Тагиле правоохранители «накрыли» плантацию конопли в гараже на Сухоложском

Подозреваемого задержали в центре города. При досмотре у него были обнаружены газетные свертки с марихуаной.
Мужчина признался правоохранителям, что пристрастился к наркотику и начал самостоятельно выращивать его. Для этого он взял в аренду гараж на улице Монтажников.
Плантация находилась в овощной яме, вход в которую был накрыт одеялом. Там полицейские нашли пять кустов конопли и оборудование для благоприятного роста растения — вентиляторы, светодиодное освещение.
В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в значительном и крупном размере). За нарушения мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, 18 декабря был пойман житель Качканара, выращивавший в отдельной комнате квартиры 25 кустов марихуаны.