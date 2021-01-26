В Нижнем Тагиле забравший на мойке инструменты водитель вернул их владельцу

В Нижнем Тагиле набор инструментов, который забыл на автомойке автолюбитель, был возвращен забравшим его водителем автомобиля с наклейками «Везет». Об этом рассказал TagilCity.ru председатель ОД «Тагил Без Ям» Никита Чапурин.
Владелец автомойки пояснил изданию, что 25 января он увидел мужчину. Он спросил его об огнетушителе и наборе инструментов.
Он явно почувствовал себя неловко, но отреагировал адекватно. Уехал и вернулся через 20 минут. Привез всё, что забрал, рассказал собственник мойки.
Мужчина попросил передать слова благодарности владельцу набора, так как ему в связи с холодами очень помогли провода из набора.
Напомним, 26 декабря таксист на автомобиле с наклейками сервиса «Везет» и забрал себе забытые на мойке огнетушитель и набор инструментов.