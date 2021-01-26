В Нижнем Тагиле забравший на мойке инструменты водитель вернул их владельцу

В Нижнем Тагиле набор инструментов, который забыл на автомойке автолюбитель, был возвращен забравшим его водителем автомобиля с наклейками «Везет». Об этом рассказал TagilCity.ru председатель ОД «Тагил Без Ям» Никита Чапурин.