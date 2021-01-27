В Екатеринбурге коллекционер ножей обвинен в двух нападениях на азиаток

На своих жертв курганец напал в разных частях города и с разницей в четыре месяца.
В результате мужчину обвинили в двух покушениях на убийство по статье 105 УК РФ.
Первой жертвой стала 17-летняя жительница Киргизии. На нее было совершено нападение 8 сентября, в Екатеринбурге, на Широкой Речке. Возле лифта ее ударили ножом в область печени, после чего мужчина скрылся. Пострадавшая была доставлена в реанимацию и находилась в коме. Возле палаты была поставлена охрана, поскольку следователи опасались, что убийца вернется. Девушка смогла выжить.
Следующее нападение курганец совершил 8 января, в Екатеринбурге, около 22.00, рядом с домом на улице Краснофлотцев, 2. Между ним и женщиной завязалась борьба, так как она крепко держала сумку. Затем грабитель выхватил нож, нанес удар по пальцам жертвы и отрезал их. После этого бросил на месте преступления черный нож кукри и убежал.
Обе пострадавших девушки являлись азиатками.
16 января стало известно, что в Екатеринбурге полицейские задержали молодого человека из Кургана, которого подозревают в нападении с ножом на женщину, которая лишилась пальцев. Позже он сознался и в первом нападении.