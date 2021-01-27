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В Нижнем Тагиле в 2022 году будут благоустроены две общественных территории

27 января 2021, 15:19
Фото: pixabay
В Нижнем Тагиле подведены итоги рейтингового голосования, целью которого было определить общественные пространства, которые первыми благоустроят в 2022 году. Лидерами стали две территории Дзержинского района, сообщает пресс-служба администрации города.

Это участок Ленинградского проспекта от проспекта Дзержинского до улицы Зари на нечетной стороне и лесопарковая зона «Пихтовые горы». Пространства набрали 8 021 и 8 012 тысяч голосов.

Данные результаты были утверждены на заседании общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил в 2017–2024 годы».

Третье место в списке на реконструкцию занял Парк культуры на улице Металлургов, а замыкает общественные территории пешеходная зона по Черноисточинскому шоссе в районе домов № 15, 15а, 15б, 17, 19.

Исходя из того, какое место занял тот или иной объект, будет рассчитываться финансирование в рамках нацпроекта.

Таким образом, отбор территорий проходил в три этапа. С 8 по 20 октября жители Нижнего Тагила предлагали свои зоны отдыха, которые, по мнению людей, нуждаются в благоустройстве. С 1 по 20 ноября прошло обсуждение, в процессе которого тагильчане выбрали пять приоритетных территорий, а итоговый рейтинг сформировался исходя из количества отданных за каждую площадку голосов.

Напомним, в 2020 году в Нижнем Тагиле произошло большое число улучшений. Редакция TagilCity.ru собрала итоги благоустройства в своем материале.

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