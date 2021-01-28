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С компании экс-мэра Среднеуральска Зашляпина истцы требуют 52 миллиона рублей

28 января 2021, 13:11
Фото: 1mediainvest.ru
Компания, учредителем в которой является экс-мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин, сорвала сроки строительства, истцы требуют выплатить 52 миллиона рублей.

К АО «Среднеуральское строительное управление», которая принадлежит семье бывшего мэра, подали иск на 52 миллиона рублей ООО «СКМ-Торг» и ООО «Альфа Строй», говорится в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

В данном эпизоде мы были привлечены в качестве третьей стороны, поэтому пояснений по сути разбирательства предоставить не можем,рассказали Ура.ру в Acons Group, застройщике ЖК «Clever Park», которому принадлежит ООО «Альфа Строй».

Напомним, 18 января мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин подал в отставку. Он пояснил, что это решение не было связано с результатами его работы. 21 января гордума приняла его отставку.

В Среднеуральске дума приняла отставку мэра Андрея Зашляпина
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#Суд#Иск#Свердловская область#Среднеуральск#Мэр#Общество
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