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Спортсмен из Нижнего Тагила стал призером первенства России по легкой атлетике

28 января 2021, 17:18
Фото: 1mediainvest.ru
Спортсмен из Нижнего Тагила Дмитрий Кропинов стал призером первенства России по легкой атлетике.

Соревнование по легкой атлетике среди спортсменов до 18 лет прошло в Новочебоксарске, сообщает «Тагильский рабочий».

Воспитанник СШОР «Юпитер» Дмитрий Кропинов сумел завоевать «бронзу» в эстафете 4×400 метров в составе сборной Свердловской области. Также легкоатлет выполнил норматив кандидата в мастера спорта в личном зачете на дистанции 400 метров.

Фото: «Тагильский рабочий»

Напомним, 18 января стало известно, что 16-летний спортсмен из Нижнего Тагила Василий Козиянчук занял два первых места на первенстве УрФО по легкой атлетике.

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#Первенство России#Легкая атлетика#Спорт#Нижний Тагил
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