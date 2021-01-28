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В Екатеринбурге на мороз выбросили сумку с новорожденными щенками

28 января 2021, 08:55
Фото: скриншот видео на странице фонда в Instgram
В Екатеринбурге на остановке общественного транспорта на улице Сухоложская была найдена сумка с семью новорожденными щенками.

Девушка проходила мимо и услышала, как пищат щенята. О них она сообщила в Благотворительный фонд помощи бездомным животным.

Как рассказали очевидцы, щенята провели на остановке сутки. Сейчас они находятся у волонтеров.

Новорожденные щенки не держат температуру, из-за голода падает глюкоза в крови, рассказывается на странице фонда в социальных сетях.

На данный момент щенкам требуется особый уход.

Напомним, ранее екатеринбургские зоозащитники спасли кошку, которая умирала в запертой квартире. Еще ранее зооспасатель вытащил кота из подвала, который пострадал во время пожара на улице Рассветная.

В Екатеринбурге волонтеры отыскали выжившего кота после пожара на улице Рассветная
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#Щенки#Екатеринбург#Животные#Новости УрФО#Общество
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