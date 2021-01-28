В Нижнем Тагиле родители требуют сто тысяч рублей с ТСЖ за порезанные об забор пальцы

Случай произошел в конце лета 2020 года возле дома № 24 на улице Молодежная на Вагонке. Отец и трехлетний мальчик вышли на прогулку. В какой-то момент ребенок упал на забор. Металлические части не были обработаны, из-за чего мальчик получил скальпированную рану пальцев руки, пишет ИА «Все новости».