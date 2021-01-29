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Евгений Куйвашев заявил о смягчении «ковидных» ограничений в Свердловской области

29 января 2021, 11:13
Фото: Официальный сайт губернатора Евгения Куйвашева
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намерен смягчить COVID-ограничения в регионе. Об этом он написал в Instagram.

В регионе отмечается постепенное снижение уровня заболеваемости. Я поручил подготовить указ о смягчении режима, написал губернатор.

Евгений Куйвашев отметил, что все ограничения снять не получится. В первую очередь изменения коснутся спортивных соревнований. Вместо 30% зрителей в закрытых помещениях допустят к просмотру 50%.

Также разрешат работу учреждений допобразования, при условии соблюдения мер безопасности.

Режим самоизоляции для жителей возрасте 65+ ограничения будут продлены до 15 февраля.

Неизменными останутся разрешенные часы работы заведений общепита — с 6.00 до 23.00.

#Ограничения#Губернатор#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Здоровье
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