Евгений Куйвашев заявил о смягчении «ковидных» ограничений в Свердловской области

В регионе отмечается постепенное снижение уровня заболеваемости. Я поручил подготовить указ о смягчении режима, написал губернатор.
Евгений Куйвашев отметил, что все ограничения снять не получится. В первую очередь изменения коснутся спортивных соревнований. Вместо 30% зрителей в закрытых помещениях допустят к просмотру 50%.
Также разрешат работу учреждений допобразования, при условии соблюдения мер безопасности.
Режим самоизоляции для жителей возрасте 65+ ограничения будут продлены до 15 февраля.
Неизменными останутся разрешенные часы работы заведений общепита — с 6.00 до 23.00.