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Медведя из свердловского города посадили в тюрьму за пьяную езду и наркотики

29 января 2021, 10:26
Фото: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области житель Полевского отправился за решетку за нетрезвое вождение и наркотики.

Игорь Медведь попался инспекторам ГИБДД и отказался от медицинского освидетельствования. В отношении него завели уголовное дело за неповиновение полицейским и административный материал за вождение в нетрезвом виде, пишет E1.

Медведь признал свою вину и раскаялся в содеянном. Кроме того, он проходил по делу о незаконном обороте наркотических средств. По совокупности обвинений суд назначил преступнику наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. После отбывания срока, свердловчанин не сможет получить водительское удостоверение в течение двух лет.

Напомним, 15 января стало известно об увольнении из рядов ВС РФ служащего по контракту. В Екатеринбурге он сел за руль в нетрезвом состоянии и не останавливался по требованию экипажа ГИБДД. Полицейским пришлось открыть огонь, чтобы заставить водителя остановиться. Военнослужащему присудили выплатить штраф.

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#Суд#Полевской#Наркотики#Свердловская область#Пьяный водитель#Нетрезвый мужчина#Тюрьма#Происшествия
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