Медведя из свердловского города посадили в тюрьму за пьяную езду и наркотики

Медведь признал свою вину и раскаялся в содеянном. Кроме того, он проходил по делу о незаконном обороте наркотических средств. По совокупности обвинений суд назначил преступнику наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. После отбывания срока, свердловчанин не сможет получить водительское удостоверение в течение двух лет.