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«Могла убить»: в Екатеринбурге упавшая с девятиэтажки глыба льда уничтожила иномарку

29 января 2021, 11:34
Фото: E1.ru
В Екатеринбурге на иномарку упала ледяная глыба. Эксперты отмечают, что автомобиль не подлежит восстановлению.

Происшествие случилось 28 января на улице Гурзуфская, 28, пишет E1.

Я часто паркую автомобиль у дома. Около 16.00 мне звонит жена и говорит, что машина разбита, рассказывает владелец автомобиля Евгений.

По словам автолюбителя, он сразу уехал с работы и направился к месту происшествия. Приехавшие стражи порядка зафиксировали повреждения. Автомобиль был эвакуирован в гаражное помещения для независимой экспертной оценки. Гражданин написал заявление в управляющую компанию, чтобы прислали представителя для присутствия на экспертизе. Предварительно специалисты сообщили, что автомобиль восстановлению не подлежит, а сумма ущерба превысит 150 тысяч рублей.

Объявлений о сходе снега не было. Повезло, что глыба не на прохожих упала, а то могла убить, говорит Евгений.

В УК изданию пояснили, что из-за конструктивных особенностей здания сход снега с крыши невозможен. Человек от компании осмотрел место происшествия и сделал вывод, что снег упал с козырька балкона на девятом этаже.

Ежегодно говорим, чтобы не парковались близко к зданию. Автомобиль стоял не далее пяти метров, рассказали в управляющей компании.

Сотрудники УК уточнили, что приняли заявление гражданина и дадут на него ответ.

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